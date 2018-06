Müller: Deze zege geeft ons vleugels

,,We zijn er tot de laatste seconde voor blijven vechten'', zei aanvaller Thomas Müller. ,,Alles wat we in ons hadden, hebben we in de wedstrijd gelegd. Ook in ondertal, met een man minder, gaven we niet op. Julian Brandt raakte de paal, Mario Gómez miste een grote kans. Maar toch bleven we erin geloven. En als je dat doet, word je uiteindelijk beloond. We zitten weer in het toernooi. Nu moeten we ook Zuid-Korea gaan verslaan. Hopelijk duurt dit WK nog heel lang voor ons. Dit kan een kantelpunt zijn. Deze zege geeft ons natuurlijk vleugels.''



Tot enkele seconden voor het einde leek de regerend wereldkampioen genoegen te moeten nemen met een gelijkspel. Daarmee zouden de Duitsers op de rand van uitschakeling zijn beland. ,,In de rust heb ik tegen de jongens gezegd dat ze rustig moesten blijven, dat we nog 45 minuten de tijd hadden'', aldus Löw. ,,We hebben Zweden enorm onder druk gezet, maar we waren ongelukkig in de afronding. Zo winnen, ver in de blessuretijd en met tien spelers, zorgt voor grote vreugde. Maar we hebben deze winst wel verdiend.''