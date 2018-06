Paul Breitner: Spelers Oranje zongen over 'Nazischweinen'

In een uitgebreide terugblik naar de uren voor, tijdens en na de finale van 7 juli 1974 in München tussen Duitsland en Nederland haalt verdediger Paul Breitner flink uit naar de Oranje-selectie van bondscoach Rinus Michels.



,,Toen we voor de finale de gehorige catacomben binnenkwamen, was het een gefeest, gejoel en gescheld van jewelste bij onze tegenstander'', zegt de toenmalige ster van Bayern München in Bild. ,,Alsof ze al wereldkampioen waren geworden, alsof het Oktoberfeest al was begonnen.''



Breitner dacht dat de Oranje-selectie rond Johan Cruijff, Willem van Hanegem en Ruud Krol 'compleet gek' was geworden. ,,Het was waanzin. Wat volgde waren liedjes tegen ons; tegen die Nazischweinen. Voor mij en mijn vijf ploeggenoten van Bayern was het trouwens niet nieuw. We hadden zoiets al eens meegemaakt bij onze Europacupwedstrijden tegen Nederlandse clubs.''



Duitsland greep het wangedrag van Oranje volgens Breitner aan om Nederland in de finale 'bij de strot' te grijpen. ,,We hebben de koppen bij elkaar gestoken en gezegd: we pakken ze. En dat gebeurde.''