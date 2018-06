Quiz: wat weet je van de WK-historie?

FIFA blijft bang voor racisme bij WK

9:28 Wereldvoetbalbond FIFA is nog altijd bang voor racisme tijdens de wedstrijden van het WK voetbal in Rusland. ,,Het is absoluut een risico. De strijd tegen racisme blijft een grote opgave'', zegt voorzitter Gianni Infantino van de FIFA in de Zwitserse krant Blick. ,,Het probleem mogen we zeker niet onderschatten.''