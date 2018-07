Rollende Neymar mikpunt van spot

Spaanse pers treurt na uitschake­ling: 'Einde van een generatie'

10:37 De Spaanse pers is hard in de conclusies na de pijnlijke uitschakeling van Spanje tegen Rusland. Het gastland won zondagmiddag in het Luzhniki-stadion in Moskou na strafschoppen van Spanje, vooraf bestempeld als een van de favorieten voor de eindzege. ,,Het einde van een generatie."