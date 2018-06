Salah fit voor duel met Rusland

Dat meldt de BBC , dat zich baseert op een bericht van de Egyptische voetbalbond. ,,Hij was fit genoeg om tegen Uruguay te spelen, maar de bondscoach wilde geen risico nemen", laat de EFA weten. Salah zag vanaf de bank hoe zijn land het eerste groepsduel in extremis verloor (1-0). ,,Misschien zou die uitslag anders zijn geweest met 'Mo' op het veld, maar dat zullen we nooit weten. Maar hij heeft alleen al met zijn aanwezigheid een grote invloed op de groep en zal zijn aandeel hebben in de komende duels. Tegen Uruguay wilden we risico's mijden, maar voor de volgende wedstrijd is hij fit." Rusland, de tegenstander van dinsdag, begon het toernooi in eigen land voortvarend met een 5-0 zege op Saoedi-Arabië.

Verrast door grote taart

Salah had zijn verjaardag wellicht graag vergeten. De topschutter van Egypte kon gisteren, de dag waarop hij 26 werd, niet in actie komen voor zijn land. Maar bij aankomst vandaag in het hotel in Grozni waar Egypte verblijft, wachtte hem alsnog een verrassing.



Een groep fans had een reusachtige taart laten bezorgen in de lobby van het hotel. Het gevaarte van 100 kilogram was gespoten in de Egyptische kleuren rood en groen en gedecoreerd met een gouden schoen. Salah was afgelopen seizoen topschutter in de Premier League; hij maakte in totaal 44 doelpunten voor Liverpool. In de finale van de Champions League tegen Real Madrid liep hij een schouderblessure op, waardoor het WK ineens in gevaar kwam.