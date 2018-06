Schalke bevestigt betrokkenheid Harit bij dodelijk ongeluk

Bij het ongeluk is een 28-jarige man om het leven zijn gekomen. Harit zag op een onoverzichtelijke weg een voetganger over het hoofd. Harit, die in de auto gezelschap had van zijn broertje, werd na verhoor op het politiebureau vrijgelaten. Volgens Schalke is hij in shock. ,,Hij wordt nu psychologisch begeleid'', aldus Schalke in een verklaring. ,Hij leeft enorm mee met de nabestaanden van het slachtoffer en wij ook'', zei directeur Christian Heidel van de Duitse club. ,,We houden nauw contact met Amine.''