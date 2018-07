Schilders in Kazan nu aan de slag met Neymar

Het was een haastklus, want de stad wilde het portret gereed hebben voordat het Braziliaanse voetbalteam zijn intrek nam in het Mirage Hotel. De 'Seleçao' speelt vrijdag in Kazan zijn wedstrijd uit de kwartfinales tegen België.

Een immens portret van drie verdiepingen groot van de Portugese stervoetballer Ronaldo is al sinds vorige zomer te zien vanuit het Ramada Hotel, waar de Portugese ploeg destijds verbleef tijdens de Confederations Cup. Het was bedoeld als warm welkom aan de wereldvoetballer van het jaar.

Toen het stadsbestuur ter ore kwam dat Lionel Messi met de Argentijnse ploeg in hetzelfde hotel zou verblijven in aanloop naar de achtste finale tegen Frankrijk in Kazan, werd in allerijl opdracht gegeven een portret van Messi te schilderen om de Argentijnse voetbalheld niet in verlegenheid te brengen. Voor Neymar gold hetzelfde.