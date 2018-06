Sjoerd en Mikos: 'Ik hoop dat IJsland genadeloos van het veld wordt geveegd'

Sjoerd Mossou, vanuit Nederland

Mikos,

Het begint een klein beetje los te komen hier. De praatprogramma's, de mannetjes van de radio: ze beginnen te ontdekken dat er een WK begonnen is. Net belde RTL Boulevard nog. Wat ik er eigenlijk precies van vond dat al die Oranje-jongens heel blije vakantiefoto's op hun Instagram plaatsen, juist in deze WK-weken.



Quote Ik vind dat elk WK weer een hoogtepunt: trosjes Argentij­nen op straat in Johannes­burg of Rio, zingend alsof hun leven er vanaf hangt Ze wilden denk ik horen dat ik het een gore schande vond, maar ik vond er eerlijk gezegd niks van. Moeten ze lekker zelf weten. Iedere jongen van 23 plaatst vakantiefoto's op zijn Instagram, waarom pakweg Daley Blind dan niet? Schei uit zeg. Als jij er wel een scherpe mening over hebt, hoor ik het graag. Dan geef ik je nummer even door aan de RTL Boulevard-redactie.



Ben je trouwens al wat Argentijnen tegengekomen daar? Ik vind dat elk WK weer een hoogtepunt: trosjes Argentijnen op straat in Johannesburg of Rio, zingend alsof hun leven er vanaf hangt. Bovendien gun ik ze die wereldtitel heel erg. Ik ben een gezworen Maradoniaan, maar Lionel Messi verdient het. Ik ben ook niet zo pessimistisch over het Argentijns elftal. Het team van 1986 wordt vaak onderschat, Oscar Ruggeri en Jorge Valdano waren topspelers, maar Nicolas Otamendi en Sergio Aguëro zijn niets minder.

Ze zijn geen topfavoriet, maar ook niet kansloos.



Ik hoop dat IJsland genadeloos van het veld wordt geveegd zaterdagmiddag. Het was twee jaar geleden een mooi verhaal hoor, razend knap voor zo'n klein landje <C>bladiebla<C>, maar het voetbal van die jongens is verschrikkelijk natuurlijk. Weg ermee.



Do svidaniya!

Mikos Gouka, vanuit Rusland

Ha Sjoerd,

Volop Argentijnen hier ja. Ze zingen weer eens of hun leven er vanaf hangt. Ik zie Diego Maradona ook als de allerbeste ooit. Maar juist vooral omdat Diego in 1986 in Mexico de wereldtitel veroverde met matige ploeggenoten. Oké, Valdano was goed. Burruchaga ook, maar die speelde voor Nantes. Dat deed Nourdin Boukhari ook.

Quote Jij zegt dat ze de titel verdienen, maar ik zou eigenlijk niet weten waarom En jij noemt verdediger Oscar Ruggeri, één seizoentje bij Real Madrid en daarna naar Ancona. Vijftig klassen minder dan ‘El Gran Capitán’ Passarela toch?



Het huidige Argentinië heeft veel betere spelers dan in 1986, maar ik verwacht er weinig van. Jij zegt dat ze de titel verdienen, maar ik zou eigenlijk niet weten waarom.

Nog even over 1986. Let op Ricardo Gareca, die vandaag als coach van Peru tegen Denemarken speelt. In 1985 moest Argentinië thuis tegen Peru één punt pakken om het WK in Mexico überhaupt te bereiken. Peru moest winnen.

Met nog negen minuten te gaan was het 1-2 voor Peru. Bondscoach Carlos Bilardo bracht Gareca in en hij maakte de bevrijdende 2-2. Vervolgens hield Bilardo redder Gareca doodleuk buiten de WK-selectie. Misschien is het daarom dat Gareca zich nu meer Peruaan voelt. Het land dat hij in 1985 het WK afpakte. Gareca werd nooit wereldkampioen. Net als Messi trouwens.

Tot maandag!

Mikos