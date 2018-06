Sjoerd en Mikos: 'Ziyech zal de bal geregeld verliezen, net als Maradona en Cruijff'

Mikos Gouka, vanuit Rusland

Ha Sjoerd,

Quote Marokko wordt hier over vijf weken geen wereldkam­pi­oen, denk ik Mikos Gouka Ik zit deze dagen bij de Marokkanen. Het land dat in 2026 het WK had moeten organiseren, althans dat vond onze bondsvoorzitter Michael van Praag. Omdat hij dankbaarheid wilde tonen voor wat spelers met Afrikaanse roots in ons voetbal hebben laten zien, gaf hij Marokko onze stem.



Het is wat Michael uitkomt hè? Toen Johan Neeskens in 1997 het spelershome van Ajax in wilde, werd hij tegengehouden. De opgetrommelde Van Praag zei niets voor hem te kunnen betekenen. 'De Nees' had niet de juiste kaart op zak. Wat een dankbaarheid.

Jij schreef recent dat Ziyech zich serieus moest afvragen waarom ploegen waarin hij speelt nooit iets winnen. Maar FC Twente en Heerenveen stapelen de prijzen toch zelden op elkaar? En de verloren finale van de Europa League maakte van Peter Bosz een toptrainer, maar bij Ziyech ging het over zijn percentage balverlies. Ik zag hier in Rusland een statistiekje. Weet jij welke spelers het vaakst balverlies leden op een WK? In 1978 Causio, in 1986 en 1990 Maradona. En in 1974 onze eigen Cruijff.

Marokko wordt hier over vijf weken geen wereldkampioen, denk ik. En Ziyech zal de bal weer geregeld verliezen. Wanneer geef jij hem wel een schouderklop? Marokko in de knock-outfase?

Sjoerd Mossou, vanuit Nederland

Mikos,

Quote De hamvraag: presteert je team uiteinde­lijk beter met Ziyech als grote man? Sjoerd Mossou Grappig, die balverlies-feitjes over Diego en Cruijff. Wist ik niet. Zo leren de mensen potverdorie nog eens wat in dit lollige rubriekje.



Maar precies hierom heb ik die balverlies-discussie rondom Ziyech nooit zo interessant gevonden. Die cijfertjes over zijn assists ook niet trouwens. Dat is het punt met heel veel van die statistieken; je kunt ze linksom en rechtsom uitleggen.



Mijn opmerking over Ziyech heb je wel uit zijn verband gerukt trouwens. Ik reken Ziyech niet zozeer af op zijn prijzen, onzin. Wél relevant is de vraag of hij een team netto beter laat presteren.



Als liefhebber geniet ik van hem, wat een stilist, hij was bij Ajax veruit de beste, maar de hamvraag: presteert je team uiteindelijk beter met Ziyech als grote man, of heb je in dat opzicht meer aan een type als pakweg Marco van Ginkel? FC Twente ging in het seizoen 2016/ 2017 prompt beter draaien nadat hij weg was, ze werden knap zevende.

Ajax werd over twee hele seizoenen bezien ook niet per se beter met Ziyech, want die club mag je natuurlijk wél afrekenen op zijn prijzen. En juist in de Europa League onder Bosz had Ziyech een veel meer dienende rol dan hij in de eredivisie vertolkt. Juist dat toernooi speelde hij veel meer als een onbaatzuchtige teamspeler, en minder als de grote vedette bij wie elke aanval begint.

Enfin, ik hoop oprecht dat hij bij Marokko aan alle twijfels een eind maakt. Hij is 25 jaar, het moet nu gebeuren. Al is het geen toeval dat hij onder Renard vaak hangend vanaf de zijkant speelt natuurlijk. Daar ligt zijn toekomst in de Europese (sub-)top.

Veel plezier bij de Marokkanen. Ik gun ze een historisch, onvergetelijk toernooi.