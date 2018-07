Southgate prijst veerkracht Engeland

,,Zweden wordt al jaren onderschat en we moesten hun fysieke kracht weerstaan. Dat lukte en daarmee heeft het team geweldige veerkracht getoond'', zei Southgate na het kwartfinaleduel tegen de BBC.



Hij prees met name doelman Jordan Pickford en Dele Alli, de maker van de tweede goal. ,,Jordan was fantastisch en Dele liet zien dat hij een snelle aanval kan afmaken. Ik ben blij voor die jongens er er trots op dat ik hun bondscoach mag zijn. De spelers moeten vooral nog even genieten van deze overwinning en dan zullen we wel zien tegen wie we moeten in de halve finales. Tegen Rusland in Moskou zou fantastisch zijn'', aldus Southgate.



Engeland staat voor het eerst sinds het WK van 1990 in de halve finales. Dat toernooi eindigde het team als vierde. Engeland veroverde één keer de wereldtitel, in 1966.