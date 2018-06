Spanje boekt magere oefenzege op Tunesië

Invaller Iago Aspas schoot in de 84ste minuut raak na goed voorbereidend werk van Diego Costa, die eveneens als invaller fungeerde. Vorig weekeinde kwam Spanje voor eigen publiek in Villarreal tegen Zwitserland niet verder dan 1-1.



Spanje had veel meer balbezit dan Tunesië, maar verzuimde in het grote overwicht tot scoren te komen. In het slotoffensief zorgde Aspas dan toch nog voor de Spaanse zege. Arbiter Bas Nijhuis leidde het duel in Rusland. Hij deelde twee gele kaarten uit, in de extra tijd aan de Tunesiërs Ferjani Sassi en Bassem Srarfi.



Spanje begint op 15 juni aan het WK met de Zuid-Europese derby tegen Europees kampioen Portugal. Daarna volgen groepsduels met Iran en Marokko.

Tunesië, de nummer 21 van de FIFA-ranglijst, opent het WK op 18 juni tegen Engeland. België en Panama zijn de andere tegenstanders.