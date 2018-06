Sterling legt lat hoog voor Engeland

Engeland werd in 1966 in eigen land wereldkampioen, maar kwam sindsdien maar één keer verder dan de kwartfinales. In 1990 eindigden de Engelsen als vierde op het WK in Italië. Hoewel bondscoach Gareth Southgate met een talentvolle selectie naar Rusland komt, met Dele Alli, Harry Kane en Sterling als blikvangers, zijn de verwachtingen niet al te hoog na de tegenvallende prestaties op het WK 2014 (uitschakeling in de groep) en EK 2016 (achtste finales).



,,Ik ga niet vier, vijf of zes weken van mijn leven hier doorbrengen en dan zeggen: we zien wel wat er gebeurt, hopelijk halen we de laatste zestien'', aldus Sterling. ,,Wij hebben de kwaliteiten en de mentaliteit om het WK te winnen.''