Technisch directeur Hierro bondscoach van Spanje tijdens het WK

Lopetegui werd ontslagen omdat hij gisteren bekend maakte dat hij na het WK trainer wordt van Real Madrid. De voetbalbond neemt hem kwalijk dat de bond pas vlak voor het persbericht werd ingelicht.



Hierro, een icoon van Real Madrid, werd in 2007 benoemd tot technisch directeur van de Spaanse voetbalbond. In 2011 nam hij ontslag en werd hij technisch directeur bij Malaga. Een paar jaar later, in 2014, werd hij assistent van Carlo Ancelotti bij Real Madrid, waarna hij in 2016 op eigen benen ging staan als trainer van Real Ovieda in de Segunda Division. Daar nam hij afgelopen zomer ontslag, voordat hij in november opnieuw werd benoemd tot technisch directeur van de Spaanse bond.



Vrijdag opent Spanje het WK tegen Portugal met Real Madrid-icoon Hierro op de bank.