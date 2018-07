Verbreekt Zwitserland tegen Zweden na 64 jaar WK-vloek?

VoorbeschouwingZweden en Zwitserland trappen vanmiddag de laatste dag van de achtste finales af. Wie wordt het vijfde Europese land in de kwartfinale? Om 16.00 wordt onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina afgetrapt in St. Petersburg.

Op wie moeten we letten?

We focussen ons maar eens op Yann Sommer. Niet de vandaag geschorste aanvoerder Stephan Lichtsteiner, niet de twee uithangborden Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri, maar de doelman is de echte leider van Zwitserland. Met sterke optredens is Sommer wel één van de beste keepers van het WK. Niet voor niets heeft Liverpool interesse in de bijna dertigjarige doelman, die deze weken wéér opvalt door zijn klasse, rust én betrouwbaarheid. De FIFA viel dat ook op en nam de doelman op in de beste elf spelers van de groepsfase. De cruciale schakel vandaag tegen Zweden? Het zou, desnoods in een beslissende strafschoppenreeks, zo maar eens kunnen.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Wat heet! Van de 28 onderlinge ontmoetingen is de balans vrijwel gelijk. Zweden won tien duels, Zwitserland elf. Tien duels gingen om het echie (beiden landen wonnen vier keer), maar dat was nooit op een WK of EK. De laatste keer dat Zwitserland en Zweden elkaar op een groot toernooi troffen was bij de Olympische Spelen van 1924. De laatste interland tussen beide landen dateert overigens alweer van ruim zestien jaar geleden: op 27 maart 2002 werd het in een vriendschappelijk interland in Malmö 1-1.

Wie is de favoriet?

Zweden (37%) Lastig. Heel droog lijkt het fifty-fifty. Het vechtvoetbal van Ola Toivonen en Andreas Granqvist en co tegen het iets frivolere spel van de Zwitsers... Het zal erom hangen. Op papier moet Zwitserland echter hoger worden aangeslagen. In Nederland wordt soms nogal lacherig gedaan over de formatie van de Bosnische Kroaat Vladimir Petković, maar met uitstekende spelers als de al genoemde Yann Sommer, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri en ook Valon Behrami prijken de Zwitsers al tijden op de zesde plaats van de FIFA-ranglijst. Voor Spanje, Frankrijk en Engeland. Niet dat die lijst heel veel zegt, maar na één nederlaag in de laatste 25 interlands toch echt wel íets. Zweden, nummer 24, hield Oranje en Italië van het WK en drong door tot de laatste zestien van het WK, maar meer zit er niet in het vat.

Kunnen we spektakel verwachten?

Dat is de grote vraag. We hopen het wel, maar de kans achten we redelijk klein. Van de acht achtste finales spreekt Zweden-Zwitserland het minst tot de verbeelding. Het is op voorhand zo'n typische 0-0-wedstrijd waarin beide landen weinig risico nemen en die ergens rond de klok van 18.43 uur wordt beslist door de 14de strafschop... Hopelijk slaan Zwitserland en Zweden ons met die bange vermoedens om de oren.

Verder nog iets opvallends?