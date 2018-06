Vijf oude bekenden laten zich zien op WK voetbal in Rusland

Reza Ghoochannejhad speelde een decennium geleden twee korte periodes voor GA Eagles. In 2007 werd de Iraniër gehuurd van Heerenveen en liep Ghoochannejhad in de seizoensafsluitende oefenwedstrijd tegen het Zwolse Be Quick’28 zwaar geblesseerd aan de knie. Het weerhield hem er niet van om in 2009 op amateurbasis terug te keren in Deventer. Op het moment dat Go Ahead hem wilde vastleggen, kaapte Cambuur de rappe aanvaller weg uit de Adelaarshorst. Via België, Engeland, Koeweit en Qatar belandde Ghoochannejhad in 2016 in Heerenveen. De veertigvoudig international treft vrijdag met zijn land veel ‘Nederlandse’ bekenden als Iran in Sint-Petersburg stuit op Marokko.