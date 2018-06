Waar zijn de afstandsschoten?

Arie Haan? Die kroop toch altijd lekker dicht tegen Johan Cruijff aan, zodat hij in elk geval op de foto stond? ,,Daar gaan we weer'', zucht Haan. ,,Dat verhaal komt van Jan Mulder, met wie ik het overigens prima kan vinden. Met Mulder kun je alles verwachten. De mensen die mij op een bepaalde manier hebben willen neerzetten, zijn die uitspraak gaan gebruiken. Waarom? Omdat ik lang niet altijd vriendelijk was voor journalisten. Ik had een eigen mening en vaak een weerwoord. Er zijn echt weinig foto's van mij naast Cruijff te vinden, al hebben we jaren samengespeeld. Ik heb altijd gezegd: als je naast Cruijff gaat staan om aandacht te vragen, ben je dom. De mensen zien dan toch alleen Cruijff? Ik heb in mijn huis in Spanje één foto waar Johan en ik op staan. Met Jaap van Praag, koningin Juliana en Wim Suurbier. Prachtig moment met de Europacup. Cruijff was een grootheid. Maradona een fenomeen. Messi is geweldig, Cristiano Ronaldo ook. Maar geen van de spelers is de leider die Cruijff jarenlang was.



,,Oranje in 1974 het beste Oranje ooit? Dat denk ik wel en daarin sta ik niet alleen. Mensen beginnen weleens over het tempo van destijds. Heb je laatst Bayern München tegen Real Madrid gezien, in de halve finale van de Champions League? Laag tempo, overal balverlies. De bekerfinale tussen AZ en Feyenoord? Zelfde verhaal, dat AZ viel mij zo vreselijk tegen. Lag dat tempo nou zoveel hoger dan de finale in 1974? Ik denk het niet.''



Toch nog even terug naar de kanonskogels tegen West-Duitsland en Italië in 1978. Haan diept een anekdote op. ,,Ik vierde met de familie graag vakantie op Sardinië'', zegt hij. Zo ook in de zomer van 1978, een paar weken nadat hij Maier en later Zoff had laten kennismaken met zijn afstandsschoten. ,,Daar kwam ik altijd voetballers tegen. Riva, Fachetti. Ik kon ook goed opschieten met Marco Tardelli. In de zomer van 1978 gingen we met allemaal voetballers eten op een enorme boot, daarna lekker waterskiën en als afsluiting wilden ze graag een lekker partijtje voetballen. Iemand opperde om Zoff, die volgens hen een paar kilometer verderop zat, te bellen. Of hij ook gezellig wilde meedoen. Zoff had er geen trek in. Later hoorde ik dat hij in de kranten voor de wedstrijd had gezegd dat hij zich nooit zo zou laten passeren als Sepp Maier was overkomen. Dat is niet gelukt.''