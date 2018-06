Wat je moet weten over Groep F: Duitsland, Mexico, Zweden en Zuid-Korea

De koningen van het WK beginnen hun avontuur in groep F. Duitsland is terug, na dat wonderlijke toernooi in 2014 dat winnend werd afgesloten met onder meer de complete vernedering van gastland Brazilië in de halve finales. En, zo stelde Thomas Müller, dit team zou zelfs nog beter zijn dan het elftal van 2014. Dat is van tevoren makkelijk gesproken, maar het belooft wél wat.



Voor Nederlanders zal deze poule soms lastig zijn om naar te kijken. Zie de Duitsers, van oudsher de rivalen, eens schitteren. En dan zit ook nog Zweden in de poule, op de plek waar ‘wij’ als Oranje hadden moeten staan – ware het niet dat het Nederlands elftal die tweede plek in de kwalificatie eigenhandig verprutst heeft. Maar wat als die kopbal van Bas Dost tegen Zweden in de kwalificatie niet afgekeurd had geweest vanwege (onterecht) buitenspel…