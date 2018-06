Wat u moet weten over Groep A: Rusland, Uruguay, Egypte en Saoedi-Arabië

De mondiale blik zal vooral gericht zijn op aanvallers van twee andere landen in de groep. Uruguay beschikt over een sterrenkoppel met Luis Suárez (FC Barcelona) en Edison Cavani (PSG). Egypte is juist volledig in de ban van Mo Salah. De grote vraag: wanneer is de ster van Liverpool, tijdens de Champions League-finale geblesseerd geraakt aan zijn schouder, fit genoeg om te spelen? In Egypte gaat het nergens anders over. Niet zo gek ook, want zónder Salah is Egypte vooralsnog niet veel. Salah maakte tijdens de kwalificatie vier van de zes Egyptische goals.



AD-prognose: Uruguay en Rusland bereiken de achtste finale.