Welk land blonk uit en welk stelde flink teleur?

Mexico

Winnen van de wereldkampioen en dat ook nog eens met hartverwarmend, gepassioneerd voetbal. Mexico is voorlopig een van de grootste smaakmakers van dit WK. Mogen we in Nederland best een beetje trots op zijn, want met PSV-spits Hirving Lozano, matchwinner tegen Duitsland, maar ook Andrés Guardado (ex-PSV) en Hector Moreno (ex-AZ en PSV) heeft onze eigen eredivisie een aandeel in dat succes.



Spanje

Cristiano Ronaldo stond met een hattrick een zege in de weg (3-3), maar van alle topfavorieten maakte Spanje voetballend gezien misschien wel de meeste indruk. Ook onder Fernando Hierro, de tijdelijke opvolger van de vlak voor het WK weggestuurde bondscoach Julen Lopetegui, speelt de wereldkampioen van 2010 oogstrelend voetbal.



Rusland

Als dit het slechtste Rusland ooit is, met hoeveel had het beste Rusland ooit dan wel niet gewonnen van Saoedi-Arabië? Het gastland viel in de openingswedstrijd alleszins mee. Met opvallend fraaie treffers kende de ploeg die voor het WK door niemand serieus genomen werd een pikstart.



IJsland

De één vindt het niet om aan te gluren, de ander is vol bewondering over de gedisciplineerde manier waarop het stug verdedigende IJsland het iedere tegenstander moeilijk kan maken. Hoe dan ook is het natuurlijk knap dat je bij je WK-debuut Messi en co op een gelijkspel weet te houden.