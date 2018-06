WK-favorieten: Bij Spanje draait het alleen om de bal

Isco (26) staat voor zijn eerste grote toernooi met Spanje. In aanloop naar het WK was hij al belangrijk. Zo was de aanvallende middenvelder in maart voortreffelijk in een oefenduel met Argentinië, dat met 6-1 werd vernederd. Isco scoorde drie keer. ,,Ik ben echt enorm onder de indruk van zijn spel'', zei Lopetegui die avond. De speler van Real Madrid is de schakel tussen het middenveld en de aanval en zorgt met zijn dribbels en passes voor gevaar.