WK-favorieten: Geen land zo breed als Duitsland

Door Wietse Dijkstra De kracht Geen land is in de breedte zo sterk als Duitsland. Bondscoach Joachim Löw heeft de Qual der Wahl, zoals ze dat in Duitsland noemen. Letterlijk: de kwelling van de keuze, maar vrij vertaald betekent het dat hij vooral luxeproblemen heeft. De selectie voor dit WK bestaat grotendeels uit winnaars. Negen spelers werden vier jaar geleden wereldkampioen, elf anderen wonnen vorig jaar de Confederations Cup. Lees verder onder de graphic.

De achilleshiel

Duitsland plaatste zich met twee vingers in de neus voor het WK, maar sindsdien hapert de motor. In wisselende samenstellingen bleef de regerend wereldkampioen in de laatste vijf oefenwedstrijden zonder zege. Geen ramp, maar het geeft wel aan dat de favoriet kwetsbaar en Löw nog zoekende is. Zijn problemen liggen met name achterin, waar zekerheidje Jerôme Boateng nog niet volledig hersteld is van zijn liesblessure en het gissen is naar vorm van weer fitte Manuel Neuer na een seizoen waarin hij nauwelijks keepte.