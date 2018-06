Yoshida en Mané voor even geen vrienden bij Japan-Senegal

Naar wie moeten we kijken?

Volledig scherm Sadio Mané. © Getty Images Mogen we voor één keer twee spelers nomineren? Mooi! Het is uiteraard een dooddoener te zeggen dat het tussen spelers van dezelfde clubs op een mondiaal toernooi nooit koek en ei is. Niets gaat boven het landsbelang. Maar voor Maya Yoshida en Sadio Mané wordt het vanmiddag vanaf 17.00 uur echt wel een dingetje. De verdediger van Japan en de aanvaller van Senegal zouden zomaar elkaars directe tegenstander kunnen zijn, en dat is voor twee vrienden op voorhand nooit een prettige gedachte.

Yoshida, tot 2012 speler van VVV-Venlo, en Mané waren in hun tijd bij Southampton onafscheidelijk. ,,We deden alles samen'', zei Mané eerder deze week. ,,Gamen, boodschappen doen, sporten in de gym, chatten; we hadden - en hebben - echt een heel goede band.''



Mané speelt inmiddels al weer even in Liverpool, maar de twee zijn elkaar nooit uit het oog verloren. ,,Maar hij zal alles doen om me van scoren af te houden'', zegt Mané. ,,Op mijn beurt zal ik het niet nalaten als het kan.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Nou en of, en dat zijn geen rapportcijfers waarmee Japan graag naar huis komt. Senegal won twee keer in drie onderlinge confrontaties en speelde één keer gelijk. De meest recente wedstrijd dateert alweer van bijna vijftien jaar geleden: op 10 september 2003 won Senegal in het Japanse Niigata met 1-0 door een treffer van legende Pape Bouba Diop.

Wie is de favoriet?

Dan houden we het toch op Senegal. Hoewel Japan overtuigde tegen Colombia was het spel van de Afrikanen tegen Polen fris en fruitig. Het spel van de ploeg van bondscoach Aliou Cissé deed bij vlagen denken aan het eerste en enige optreden van Senegal op een WK. In 2002 trad Senegal in de voetsporen van Kameroen door als tweede Afrikaanse land ooit de kwartfinale te halen. Senegal heeft tenslotte niet alleen Mané in de gelederen maar ook Kalidou Koulibaly (Napoli) en Cheikhou Kouyaté (West Ham United).

Volledig scherm Kalidou Koulibaly (rechts). © Getty Images

Kunnen we spektakel verwachten?

Dat zou zomaar eens kunnen. Twee continenten, twee speelstijlen, twee culturen. Het bijna geprogrammeerde, tactische Japanse systeem tegenover de spontane, impulsieve speelwijze van vrijheid-blijheid van Senegal. Kom maar op! Al blijft het even de vraag of de grote kans op de achtste finale zijn weerslag heeft op de wedstrijd.

Verder nog iets opvallends?