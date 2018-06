Zuid-Korea probeert Zweden te verwarren met rugnummers

,,We weten dat het voor Europeanen moeilijk is om Aziaten aan het gezicht te herkennen. We hebben geprobeerd om Zweden te verwarren door vaak van rugnummers te wisselen'', verklapte de Zuid-Koreaanse bondscoach. Ook de namen van de Koreanen, waarvan er heel wat Kim of Lee heten, maken het moeilijk ze te herkennen. Op het WK hebben alle spelers een vast rugnummer.

Zweden heeft in de laatste vier oefeninterlands maar één doelpunt gemaakt en won sinds de verrassende zege op Italië in de play-offs maar één keer. ,,We hebben tegen teams gespeeld die in de top vijftien van de wereldranglijst staan'', zei aanvoerder Andreas Granqvist. ,,Zij gaven ons weinig kansen om te scoren. Zelf hebben we ook weinig weggegeven.'' De Scandinaviërs, die het Nederlands elftal voorbleven in de kwalificatiegroep, verloren van Chili en Roemenië en speelden met 0-0 gelijk tegen Denemarken en Peru. ,,Hopelijk hebben we de doelpunten bewaard voor het WK en gaan we maandag veel scoren'', aldus Granqvist.