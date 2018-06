Zwitserland heeft vervolg op WK in eigen hand

Naar wie moeten we kijken?

Zo'n opvallend elftal heeft Zwitserland niet, maar twee jongens met Kosovaars-Albanese roots maken in de ploeg vooralsnog het verschil: Xerdan Shaqiri en Granit Xhaka. Veelbesproken was hun manier van juichen na hun doelpunten tegen Servië (1-2). Met hun handen deden ze een vogel na, wat kan worden gezien als een verwijzing naar de adelaar in de Albanese vlag. Zowel Shaqiri als Xhaka werden vanwege hun roots constant uitgefloten door Servische fans, omdat de verhoudingen tussen Albanië en Kosovo enerzijds en Servië anderzijds nog altijd gevoelig liggen (Servië erkent Kosovo niet als onafhankelijk land). Voor hun provocerende gejuich betaalden Xhaka en Shaqiri een boete aan de FIFA. Zij zullen erop gebrand zijn om wéér te vlammen in deze groep, al is het maar als gebaar naar de Serven.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Zwitserland en Costa Rica kennen elkaar alleen van twee onderlinge vriendschappelijke wedstrijden. In 2006 wonnen de Zwitsers met 2-0 in Genève, vier jaar later won Costa Rica met 0-1 in Sion.

Wie is er favoriet?

Zwitserland is favoriet, zover is duidelijk. Costa Rica is puntloos, doelpuntloos en al uitgeschakeld. Zwitserland heeft echter de beste papieren voor kwalificatie voor de achtste finales en mag in elk geval niet verliezen van de Costa Ricanen, die op het WK in 2004 nog zo verrassend de kwartfinale haalden. Met een overwinning of gelijkspel gaan de Zwitsers sowieso door.

Kunnen we spektakel verwachten?

Dat ligt eraan. Costa Rica is op dit toernooi niet het land waarvoor je jezelf even lekker op de bank installeert. De Costa Ricanen vechten voor niets meer dan de eer en het is nog maar de vraag of dat het beste in hen naar bovenhaalt. Zwitserland kan, afhankelijk van het scenario bij Brazilië - Servië, een groot gedeelte van de wedstrijd spelen in de wetenschap dat een kleine overwinning of een punt genoeg is voor kwalificatie. Wellicht sparen de Zwitsers dan hun krachten, als de tussenstand dat toelaat.

Verder nog iets opvallends?

Van plan om je toto vandaag op Costa Rica te zetten? Doe maar niet. Van de laatste twaalf wedstrijden won dat land er slechts twee: tegen Schotland (1-0) en Noord-Ierland (3-0). Om over de WK-vorm maar niet te spreken: Costa Rica kan voor het eerst in haar geschiedenis zes WK-wedstrijden op rij zonder overwinning blijven.