Ajax-aanvaller Mohammed Kudus bezorgt Ghana zege in meeslepend gevecht met Zuid-Korea

Mohammed Kudus heeft zijn land Ghana een uitstekende dienst bewezen. De 22-jarige Ajacied droeg in een heerlijk voetbalgevecht met twee treffers bij aan de 3-2 overwinning op Zuid-Korea, waardoor de Black Stars weer helemaal in de race zijn voor een plek in de achtste finales van het WK in Qatar. Vrijdag wacht een volgend gevecht met Uruguay, een wedstrijd om nu al naar uit te kijken.

Een oerkreet, een vreugdesprong en talloze knuffels in de hoek van het veld. Ajax-aanvaller Mohammed Kudus werd voorafgaand aan het toernooi al als een van de mogelijke parels beschouwd en zag een van zijn grootste wensen uitkomen. Kudus maakte op fraaie wijze zijn eerste WK-goal ooit en gaf zijn hoofdrol met een winnende goal tegen Zuid-Korea extra glans, waardoor Ghana het bereiken van de achtste finales weer volledig in eigen hand heeft.

De in Accra geboren Kudus verdubbelde in de 34ste minuut de score, door een scherpe voorzet van Jordan Ayew fraai te verlengen met het hoofd. Na 69 minuten tekende hij voor zijn tweede treffer, door de keeper in de verre hoek te verschalken. Het betekende zijn zesde en zevende doelpunt in twintig interlands van de middenvelder van Ajax, die afgelopen donderdag tegen Portugal ook al een van de uitblinkers was.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook Ajax zal handenwrijvend hebben meegekeken. Kudus staat er goed op bij de internationale scouts, mede dankzij zijn imponerende spel in de Champions League, en drijft in Qatar hoogstpersoonlijk zijn transferwaarde op. Kudus werd de jongste Afrikaan met twee goals in een WK-duel sinds oud-VVV’er Ahmed Musa namens Nigeria in 2014.

Volledig scherm Mohammed Kudus. © REUTERS

Het was Zuid-Korea dat goed aan de wedstrijd begon en de eerste kansen creëerde. In die fase kwam Ghana er nauwelijks aan te pas. De Afrikanen overleefden de Aziatische storm en kropen na de moeizame openingsfase langzaam uit hun schulp. Uit een vrije trap opende Ghana na 25 minuten de score. Verdediger Mohammed Salisu kreeg de bal na een vrije trap voor de voeten en ramde van dichtbij raak. De VAR keek nog naar een handsbal, maar de treffer werd goedgekeurd.

• Lees hier een interview met Mohammed Kudus over zijn weg naar de top

Zuid-Korea kwam geweldig uit de kleedkamer en kwam in een tijdsbestek van drie minuten langszij, dankzij twee rake kopballen van Cho Gue-sung. Zuid-Korea ontketende in de slotfase een storm en kreeg legio kansen op de 3-3, maar het was Kudus die uitgroeide tot man van de wedstrijd.

Ghana kwam in punten op gelijke hoogte met koploper Portugal, dat vanavond om 20.00 uur tegen Uruguay speelt. Zuid-Korea heeft juist een wonder nodig om de volgende ronde te bereiken. Daarvoor moeten de Aziaten komende vrijdag hoe dan ook winnen van Portugal.

Als Ghana vrijdag wint van Uruguay, plaatst de Afrikaanse ploeg zich voor de knock-outfase. Dat duel zal onder hoogspanning staan vanwege de ontknoping op het WK 2010 in Zuid-Afrika, toen Luis Suárez in de achtste finales in extremis een handsbal maakte en Ghana daarmee een strafschop gaf, die werd gemist door Asamoah Gyan. Het is aan Kudus en consorten de taak om die etterende wond na twaalf jaar van een pleister te voorzien. Een nieuwe heldenrol tegen de Uruguayanen zal Kudus onsterfelijk maken in eigen land.

Volledig scherm De stand in groep H. © AD

Volledig scherm De Zuid-Koreaanse sterspeler Heung-Min Son kreeg geen meter ruimte van de Ghanese verdedigers. © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.