Alleen Diego Maradona werd vaker onderuit gehaald op een WK dan Lionel Messi

met Video Berusting, pijn, verdriet en vleugje trots bij Oranje na uitschake­ling op WK: ‘Even leek het een sprookje’

In één van de meest hectische wedstrijden dit WK sneuvelde Oranje. De trots zit hem in de manier waarop de groep wist samen te werken naar het doel dat echter nooit werd bereikt. De volgende halte is Duitsland 2024.

10 december