Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni feest in shirt waarin hij in 1997 al eens wereldkampioen werd

Messi won het WK onder 20 ook al. Dat deed hij op 2 juli 2005 in Stadion Galgenwaard in Utrecht, waar hij met twee rake strafschoppen voor de 2-1 zege op Nigeria zorgde. Uit die lichting groeide nog acht spelers uit tot internationals, maar die zijn inmiddels allemaal al gestopt. Sergio Agüero (34) won het WK onder 20 niet alleen in 2005 in Nederland, maar was twee jaar later de grote meneer toen Argentinië voor de zesde en voorlopig laatste keer dat ‘baby-WK’ won.



Agüero moest in december 2021 door hartproblemen een punt achter zijn loopbaan zetten, na slechts vijf wedstrijden voor FC Barcelona. Daarvoor groeide Agüero uit tot topscorer aller tijden bij Manchester City met 260 goals in 390 wedstrijden. Agüero was het hele WK in Qatar en vierde het feest na afloop uitgebreid mee met zijn oud-teamgenoten.