Argentijnse doelman Emiliano Martínez zet Louis van Gaal te kijk tijdens huldiging in zijn geboortestad

Poll | Argentinië of Frankrijk, welk land wint de WK-finale?

Na bijna een maand voetballen in Qatar, valt morgen de beslissing. Argentinië en Frankrijk vechten in een onderling duel (aftrap 16.00 uur) uit wie er met de wereldtitel aan de haal gaat. Zet Lionel Messi de kroon op zijn carrière, of gaat net als vier jaar geleden de hoofdprijs naar ‘Les Bleus’. Breng je stem uit in onze poll!

17 december