Argentinië kijkt al voorbij duel met Oranje: ‘In de halve finale wacht El Superclásico’

De voorkeur van Máxima , de blessure van Ángel Di María, de foto van Lionel Messi en zijn vrouw op Instagram en de aanstaande halve finale tegen Brazilië... Ook in Argentinië wordt reikhalzend uitgekeken naar de volgende wedstrijd van de Albicelestes , maar over het Nederlands elftal gaat het niet veel.

De Argentijnse sportkrant Olé pakt er nu al mee uit. Op 13 december is het mogelijk eindelijk weer zo ver. ‘El superclásico’ op een WK. Voor het eerst sinds 1990 zouden Argentinië en Brazilië elkaar kunnen treffen op een mondiale eindronde. Daarvoor hoeft alleen nog maar afgerekend te worden met respectievelijk Nederland en Kroatië. ,,Dan zullen de vrienden Messi en Neymar elkaar treffen in wat al een soort finale is", aldus Olé. ,,Hoewel er aan de andere kant van het schema ook een aantal grootmachten azen op een plek in de eindstrijd.”

Lionel Messi en Antonela Roccuzzo

Alles wat Messi doet krijgt veel aandacht in Argentijns media. La Nacion heeft veel aandacht voor een foto van Messi met zijn vrouw Antonela Roccuzzo op Instagram. De post verzamelde in razende vaart meer dan 15 miljoen likes, maar de krant zag iets opvallends. De foto is genomen op een vrije dag, maar toch draagt Messi de kleren van het nationale team: ,,Alsof hij al volledige in de focus zat voor de volgende wedstrijd.”

De krant schrijft ook over Andries Noppert en omschrijft de doelman van Oranje als ,,een reus van 2.03 meter, die niet terugdeinst voor Messi en een paar jaar geleden bijna stopte met keepen omdat hij geen club had.”

Olé heeft een flink artikel over Louis van Gaal, die volgens de krant ‘aast op revanche voor de uitschakeling in 2014'. Er zijn complimenten voor de ‘oudste coach van het WK', maar er wordt ook ingegaan op de problemen die de 'strenge en obsessieve’ Van Gaal met Argentijnse spelers als Roman Riquelme en Ángel Di María heeft gehad. Di María, die onder de Nederlander speelde bij Manchester United, maar compleet mislukte in Engeland, omschreef Van Gaal al eens als ‘de slechtste coach die hij ook gehad heeft’.

Ángel Di María

Twijfels zijn er bij Argentinië vooral over Di María. De aanvaller van Juventus heeft de maken met overbelasting in zijn rechterbeen en het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor het duel met Oranje. De 34-jarige aanvaller wil zelf dolgraag spelen, maar zou te horen hebben gekregen dat er ‘geen enkel risico’ wordt genomen.

Di María speelde al 127 interlands voor Argentinië, maar mist door blessures eerder de halve finales en de finale van het WK 2014 en de finale van de Copa América van 2015.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Maxima op de tribune bij de wedstrijd van Australië - Nederland op het WK van 2014. © ANP / ANP

Máxima

Ook koningin Máxima krijgt natuurlijk de nodige aandacht in Argentijnse media. De geboren Argentijnse liet gisteren immers weten dat zij vrijdag voor Nederland zal juichen. ,,Het blijft een ongemakkelijke keuze", aldus Olé. De krant Clárin haalt er de Olympisch Spelen van 2016 bij, toen er de nodige controverse ontstond omdat Máxima juichte toen de Nederlandse hockeyster Argentinië versloegen in kwartfinales. ,,Velen hebben haar dat niet vergeven.”

Ook in Argentijnse media wordt veel teruggekeken naar eerder ontmoetingen tussen Nederland en Argentinië, zoals die in 1998 (2-1 Oranje) en 2014, toen de Zuid-Amerikanen na strafschoppen wonnen. Maxi Rodriguez, de maker van de winnende penalty toen, spreekt van ‘een onvergetelijke herinnering na een heel lange wandeling naar de stip'.

Nederland - Argentinië staat voor vrijdagavond om 20.00 uur op het programma.

