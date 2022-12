Bondscoach Argentinië vol vertrouwen naar WK-finale: ‘We weten waar we Frankrijk pijn kunnen doen’

Bondscoach Lionel Scaloni van Argentinië heeft alle vertrouwen in een goede afloop van de WK-finale tegen Frankrijk. ,,Mijn spelers zijn in topvorm”, zei Scaloni op de afsluitende persconferentie voor de eindstrijd van zondag in het Lusail-stadion.

,,We weten waar we Frankrijk pijn kunnen doen", aldus Scaloni. ,,We hebben een duidelijk speelplan. We weten hoe we ze moeten aanvallen.”

Argentinië heeft meer kans op succes als het Kylian Mbappé weet uit te schakelen. De Franse aanvaller heeft al vijf keer gescoord op het WK, net als Lionel Messi, zijn Argentijnse ploeggenoot bij Paris Saint-Germain.

,,We willen ervoor zorgen dat Mbappé weinig aan de bal komt”, zei Scaloni. ,,Maar Frankrijk is niet alleen Mbappé, zoals Argentinië meer is dan alleen maar Messi. We gaan er wel alles aan doen dat Messi na de finale de beker mag optillen. Voor ons is hij al langer de beste voetballer ooit.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Derde wereldtitel

Frankrijk en Argentinië werden beide tweemaal wereldkampioen. De Fransen in 1998 en 2018, Argentinië in 1978 en 1986. Messi was in 2014 al dichtbij de wereldtitel, maar hij verloor toen met Argentinië de eindstrijd tegen Duitsland door een treffer van Mario Götze in de verlenging (0-1).

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.