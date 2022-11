,,Het is heel moeilijk om te zien dat mensen zich zo gedragen. Je moet respect tonen voor het land waar je geboren bent”, zei hij desgevraagd tijdens een persconferentie voorafgaand aan de beslissende poulewedstrijd tegen Canada van donderdag.

Na de knappe zege van de Marokkanen ging het onder meer mis in Brussel, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De Mobiele Eenheid moest eraan te pas komen. ,,Ik denk niet dat het echte Marokkaanse mensen zijn”, aldus Regragui. ,,Marokkaanse mensen hebben meer respect. In onze cultuur moet je iedereen respecteren.”

,,Je mag blij zijn en je feest vieren, maar je moet andere mensen respecteren. Ik vind het niet leuk wat ik zag. Ik hoop dat de mensen genieten van de wedstrijd tegen Canada. Maar toon respect na de wedstrijd.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Marokko heeft na twee wedstrijden 4 punten in groep F en is donderdag bij een gelijkspel of overwinning op het al uitgeschakelde Canada zeker van een plek in de achtste finales. In 1986 kwam Marokko voor het laatst zo ver bij een WK.

Bij Marokko voetballen onder anderen oud-Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui, oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat en oud-AZ’er Zakaria Aboukhlal. Regragui probeert zijn spelers vooral rustig te houden. ,,We zijn hier om geschiedenis te schrijven en ons te kwalificeren voor de volgende ronde. Ik zou liegen als ik wat anders zou zeggen”, aldus Regragui. ,,We zijn zeer gemotiveerd, we zijn goed voorbereid, maar de spelers mogen hun hoofd niet verliezen. We weten dat we niets hebben bereikt voordat de scheidsrechter affluit.”

Volledig scherm Walid Regragui. © AFP

Marokko begon de groepsfase met een gelijkspel tegen Kroatië (0-0) en won daarna met 2-0 van België. Kroatië en België eindigden bij het vorige WK als tweede en derde. Tegen het al uitgeschakelde Canada, dat van zowel België als Kroatië verloor, hebben de Marokkanen aan een gelijkspel voldoende om door te dringen tot de laatste zestien. ,,We weten dat Canada niets te verliezen heeft. Dat is gevaarlijk”, waarschuwde Regragui zijn elftal. ,,Canada zal het toernooi met opgeheven hoofd willen verlaten. Wie ze tegen België heeft zien spelen, weet dat ze niet slecht zijn.”



Doelman Yassine Bounou keert terug in het basiselftal van Marokko. De keeper van Sevilla FC voelde zich kort voor het begin van het duel met de Belgen duizelig en stond zijn plek af aan Munir Mohamedi. ,,Sinds maandag gaat het al beter met hem”, zei Regragui. “Yassine blijft onze nummer één. Hij is ook een van de leiders in het team en zal donderdag spelen.”



Volledig scherm Yassine Bounou. © AFP

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.