Buitenlandse media komen woorden tekort na 'waanzinnig’ duel Oranje

Argentijnse media noemen de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Argentinië een ‘waterval van emoties’. De wedstrijd eindigde na verlenging in 2-2 en uiteindelijk wonnen de Argentijnen na strafschoppen . Ook in andere landen werd uitgebreid stilgestaan bij de 'waanzinnige wedstrijd’.

Het weekblad Perfil noemt de wedstrijd de beste die tot dusver op het WK in Qatar gespeeld is. Maar hoewel het Nederlands elftal in de tweede helft de controle terugkreeg, hebben de Argentijnen de zege toch te danken aan Nederlanders die ‘siësta’ leken te houden. Uiteindelijk triomfeerden de Argentijnen door ‘eigenliefde, heroïek en goed voetbal’.

De sportkrant Olé is lyrisch over La Albiceleste, het nationale voetbalteam. ‘Solidair, geëngageerd, soms ontroerend. Allemaal staan ze er, ze gaan allemaal tot het uiterste en verder, ze rennen allemaal’. Over de Nederlandse prestatie heeft de sportkrant al met al weinig te zeggen. Nu wacht de Argentijnen een confrontatie met het harde Kroatië, aldus Olé.

Alle Argentijnse media, waaronder de grote dagbladen Clarín en La Nación, hebben het over de confrontatie tussen de Argentijnse aanvoerder Lionel Messi en Oranje-invaller Wout Weghorst, die Nederland terugbracht in de wedstrijd met twee goals. Na de wedstrijd onderbrak een zeldzaam heethoofdige Messi een interview om Weghorst, die buiten beeld voorbijliep, in het Spaans toe te bijten: ,,Waar kijk je naar, idioot? Hoepel op.”

Het pestshumeur van Messi, die het na afloop ook voorzien had op de Nederlandse bondscoach Louis van Gaal, heeft te maken met de onvriendelijke sfeer die heerste tijdens en na de wedstrijd. In de verhitte kwartfinale vielen maar liefst negentien gele kaarten. Na afloop van de strafschoppenreeks gaf arbiter Antonio Mateu Lahoz een tweede gele kaart aan Denzel Dumfries, die woedend reageerde op een provocatie van Argentijn Nicolás Otamendi.

‘Epic tie’

BBC-analyticus en oud-voetballer Martin Keown spreekt van een ‘epic tie’. ,,Het was typisch voor dit WK. Je kon tot het einde niet zeggen wie zou winnen.” De verslaggever van The Guardian vraagt zich af of hij ooit eerder zo’n wedstrijd heeft gezien. ,,Op veel manieren viel het erg tegen, maar het had drama en een paar prachtige passes van Messi en Teun Koopmeiners.” Daarnaast verwonderde hij zich nog over het typisch Engelse voetbal dat Oranje op het einde speelde om de gelijkmaker te forceren.

Bij het Duitse voetbaltijdschrift Kicker is er aandacht voor Messi. Ze roemen hem en zeggen dat hij met nog een goal de Argentijnse topscorer op WK’s wordt. De Britse analyticus Alan Shearer heeft ook oog voor de prestatie van Messi. ,,Het is geen goed team, maar ze hebben een genie voorin.”

Ook de Portugese sportkrant A Bola noemt het een waanzinnige wedstrijd. ,,In het eerste deel gebeurde niet veel. Nederland was meer bezig met het voorkomen van een goal dan deelnemen aan het spel.” Over het tweede deel van de wedstrijd waren de Portugezen meer te spreken. ‘Pas na de 2-2 begon Nederland te voetballen en ze hadden ironisch genoeg succes toen ze in een ander systeem gingen spelen.’ Met name de tweede goal sprong eruit. ‘Een ongelooflijke goal uit het laboratorium. Koopmeiners speelt een vrije trap tussendoor naar Weghorst die de bal binnenschiet.’

De Spaanse sportkrant Marca bejubelt de ‘mirakeldoelpunten’ van Weghorst en heeft het net als verschillende Argentijnse media over de ontevredenheid van de Argentijnen met de Spaanse arbiter Mateu Lahoz die negentien gele kaarten trok. ‘Argentinië kon zich tegenover Nederland geen betere motivatie gewenst hebben dan de uitschakeling van aartsrivaal Brazilië’, schrijft El País. BrazilIë verloor eerder op vrijdag van Kroatië.

Ongelooflijke gelijkmaker

Het Franse L’Équipe heeft het over de ‘ongelooflijke gelijkmaker’ van Nederland, waar het Belgische Sporza nog nazindert van de ‘legendarisch penaltythriller’ tussen beide landen. Toch is Sporza kritisch over verkwanseld balbezit door Nederland. ‘Het spel onder dirigent Frenkie de Jong: te braaf. De jongens tikten het leer heen en weer zoals de Nederlandse school dat voorschrijft, maar bereikten er niets mee.’ Koopmeiners’ gelijkmaker heet dan weer ‘een legendarische goal’.

‘Argentinië bracht het er bijna makkelijk van af’, schrijft de New York Times. Messi en de zijnen waren rustig op weg naar de halve finales, aldus de Amerikaanse krant. Tot Wout Weghorst ze wakker schudde. En Teun Koopmeiners ‘met zijn vlijmscherpe verbeelding’ voor de gelijkmaker zorgde. ‘Dit was allesbehalve de easy way.’

