Buitenlandse ‘Oranjefans’ dolblij: ‘Voor de wedstrijd moesten we kiezen, gelukkig kozen we Nederland!’

De Nederlandse Oranjefans in Qatar waren uiteraard erg blij met de zege op de VS. Maar zie er maar eens één te vinden die je dat vertelt: rond het stadion wemelt het van buitenlanders met een oranje shirt aan. Die waren overigens ook tevreden. ‘Voor de wedstrijd moesten we kiezen voor wie we waren. Gelukkig kozen we Nederland!’