Cody Gakpo en Virgil van Dijk kritisch op slordig Oranje: ‘We kunnen veel beter’

Matchwinner Cody Gakpo is blij dat het Nederlands elftal met een overwinning aan het WK voetbal in Qatar is begonnen. Oranje had het allesbehalve makkelijk tegen de Afrikaanse kampioen Senegal, maar boekte uiteindelijk een 0-2 overwinning .

,,Dit geeft een goed gevoel’’, vertelde Gakpo na afloop voor de camera van de NOS. ,,We waren er al naar op zoek, dan is het heel lekker als ‘ie uiteindelijk valt. We weten wat we kunnen, dus ik had al wel het idee dat het doelpunt nog zou gaan vallen.’’ Na 84 minuten spelen kopte de aanvaller van PSV, die tegen Senegal als aanvallende middenvelder begon, zijn land op aangeven van Frenkie de Jong op voorsprong. Via Davy Klaassen werd het uiteindelijk zelfs 0-2.

Ondanks de zege is er volgens Gakpo werk aan de winkel. ,,We waren niet zorgvuldig aan de bal. We kunnen veel beter. Of het de spanning was? Dit was wel iets anders dan een normale wedstrijd, maar het is niet dat we daardoor van slag waren. Aan de bal was het niet goed, bij balbezit tegenstander wel. Dit gaan we goed analyseren en gaan kijken wat er beter moet.’’

Voor Cody Gakpo was het zijn eerste doelpunt met het hoofd in het Nederlands elftal. In één WK-wedstrijd heeft de rechtspoot nu al even vaak met het hoofd gescoord als in 106 wedstrijden namens PSV.

Virgil van Dijk

Bij Virgil van Dijk was er geen sprake van wanhoop. ,,Je blijft zoeken, probeert een wedstrijd open te breken. Uiteindelijk doet Cody het heel goed. Senegal zakte best wel wat in als we de bal hadden. Als je de bal verliest op het middenveld, ligt het toch wel open. Dan kunnen ze met hun snelheid in hun kracht komen. Je moet hier zeker waarde aan hechten en jezelf verbeteren’’, keek hij in de spiegel. ,,Ecuador heeft ook de snelheid om je op de counter pijn te doen.’’

