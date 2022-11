Column Hugo Borst | Dat zo’n scharminkel als Hakim Ziyech bijna altijd uitblinkt, vind ik wonderbaarlijk

Louis van Gaal kiest tegen Senegal vol voor creativi­teit op het middenveld

Het Nederlands elftal is klaar voor zijn eerste WK-wedstrijd in acht jaar. Louis van Gaal stuurt vandaag tegen Senegal een ploeg het veld op met maar één speler (Daley Blind) die het brons van 2014 meemaakte in Brazilië. Keeper Andries Noppert is de verrassing onder de lat, voor Matthijs de Ligt gloort een plek in de verdediging.

