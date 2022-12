Column Sjoerd Mossou | Virgil van Dijk mist van elf meter en iedereen is met één doffe dreun ontnuchterd

Unieke reeks: deze twee clubs staan al sinds 1982 onafgebro­ken in de WK-finale

Welke twee landen zondag in Qatar in de WK-finale staan, wordt deze week duidelijk. Maar grote kans dat er weer een voetballer van Bayern München en Internazionale op het veld staat. Deze twee Europese grootmachten zijn al 40 jaar met minimaal één speler vertegenwoordigd in de mondiale eindstrijd.

