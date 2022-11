Column Thijs Zonneveld | Het interesseert de FIFA geen reet, zolang er maar betaald wordt

Ali Boussaboun en Ali Elkhattabi over WK-kansen Marokko: ‘Hakim Ziyech, dat is het pure voetbal’

Met Hakim Ziyech terug in de gelederen leeft Marokko – net als in 2018 – met grote verwachtingen toe naar het WK. Ex-internationals Ali Boussaboun (43) en Ali Elkhattabi (45) over de kansen van de Leeuwen van de Atlas, die woensdag om 11.00 uur tegen vicewereldkampioen Kroatië spelen. ,,Dat doelpunt van Ziyech is niets nieuws voor ons, toch?”

23 november