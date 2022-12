De derde wereldtitel van Argentinië: verlost van vloek en tweede wereldkampioen die openingsduel verliest

Argentinië heeft onder leiding van Lionel Messi na een zinderende finale de derde wereldtitel in de historie veroverd. Na 1978 en 1986 is het nu dus raak in 2022, in Qatar. In dit artikel leest u de meest opvallende feitjes en statistieken.

De vloek van Argentinië als uitploeg in finales

Argentinië speelde vandaag zijn zesde WK-finale in de historie. Het is dus drie keer raak. Bij de allereerste editie van het wereldkampioenschap voetbal, in 1930, waren de Argentijnen er al bij. Die keer zonder succes. Een rijtje van alle WK-finales die La Albiceleste speelde, waarbij opvalt dat telkens de finale werd verloren als Argentinië de uitploeg was.

• 1930: Uruguay - Argentinië: 4-2

• 1978: Argentinië - Nederland: 3-1 (na verlenging)

• 1986: Argentinië - West-Duitsland: 3-2

• 1990: West-Duitsland - Argentinië: 1-0

• 2014: Duitsland - Argentinië: 1-0 (na verlenging)

• 2022: Argentinië - Frankrijk: 3-3 na verlenging, 4-2 na strafschoppen

Oude doelpuntenmakers in de finale

De Argentijnse goals in de finale werden gemaakt door Lionel Messi (35) en Ángel Di María (34). Van de voorgaande 74 doelpunten in WK-finales van 1930 tot 2018 werden er slechts twee gemaakt door spelers van 34 jaar of ouder.

De eerste van Lionel Messi

Het is hem eindelijk gelukt: wereldkampioen worden. Lionel Messi heeft nu echt alle prijzen in zijn carrière gewonnen. Alleen de wereldtitel ontbrak nog, maar daar is vandaag verandering in gekomen op zijn vijfde en laatste WK. Is hij nu de beste speler aller tijden?

Poll Wie is de beste voetballer aller tijden? Lionel Messi

Diego Maradona

Pelé

Johan Cruijff

Franz Beckenbauer

Ronaldo Luis Nazário de Lima

Cristiano Ronaldo Wie is de beste voetballer aller tijden? Lionel Messi (38%)

Diego Maradona (10%)

Pelé (11%)

Johan Cruijff (34%)

Franz Beckenbauer (0%)

Ronaldo Luis Nazário de Lima (2%)

Cristiano Ronaldo (4%)

Zuid-Amerikaans succes in WK-finales

In de geschiedenis van het WK stonden liefst in elf van de 21 WK-finales (in 1950 was er geen finale, maar een poule van vier landen) een Europees en Zuid-Amerikaans land tegenover elkaar. In acht van de elf ontmoetingen won een land uit Zuid-Amerika. De wereldkampioenen uit dat continent: Brazilië (5x), Argentinië (3x), Uruguay (2x).

‘Rode’ finalisten

In alle finales van het WK zijn slechts vijf rode kaarten geven. Vier spelers van Argentinië en Frankrijk kregen een rode prent te zien in de eindstrijd: Pedro Monzón (1990, Argentinië), Gustavo Abel Dezotti (1990, Argentinië), Marcel Desailly (1998, Frankrijk) en Zinédine Zidane (2006, Frankrijk). De enige andere is John Heitinga, die rood kreeg in de verlenging van de WK-finale tegen Spanje in 2010. Gelukkig hielden de spelers zich vandaag rustig.

Volledig scherm Howard Webb toont John Heitinga de rode kaart in de WK-finale tegen Spanje in 2010. © AP

Internazionale en Bayern München hofleverancier

Geloof het of niet: sinds 1982 heeft in alle elf WK-finales minimaal één speler van Internazionale én Bayern München op het veld gestaan. Vandaag waren dat zelfs vier spelers van beide clubs: Lautaro Martinez (Inter), Dayot Upamecano, Kingsley Coman en Benjamin Pavard (allen Bayern).

Thuishaven Lusail

Argentinië en Lusail Stadion zijn met elkaar verbonden dit toernooi. De kersverse wereldkampioen speelde inclusief de finale vier van de zeven wedstrijden in dit grootste stadion in Qatar. Dat is twee keer zoveel als ieder ander team. Frankrijk had hier tot aan de finale nog helemaal niet gespeeld.

Volledig scherm Het Lusail Stadion voor de WK-finale. © AFP

Argentinië en de strijd tegen de wereldkampioen

Drie keer eerder speelde Argentinië op een WK tegen de regerend wereldkampioen en geen enkele keer werd gewonnen. Van die vloek is vandaag afscheid genomen. De Argentijnen verloren in 1958 van West-Duitsland in de groepsfase, in 1974 van Brazilië in de tweede groepsfase en speelden gelijk tegen Italië in 1986 (groepsfase).

Tweede wereldkampioen die openingsduel verliest

Tegen Frankrijk heeft Argentinië een unieke prestatie geleverd. Slechts één keer eerder in de geschiedenis van het WK lukte het een land om wereldkampioen te worden, nadat de openingswedstrijd is verloren. Spanje verloor in 2010 met 0-1 van Zwitserland, Argentinië verloor dit WK met 2-1 van Saoedi-Arabië, in het geliefde Lusail Stadion.

Lionel Scaloni: de jongste bondscoach in jaren

Bondscoach Lionel Scaloni is met zijn 44 jaar en 216 dagen de jongste bondscoach die wereldkampioen is geworden sinds César Menotti, de Argentijn die zijn land voorbij Nederland leidde in 1978. Menotti was 39 jaar oud.

Volledig scherm © AP

