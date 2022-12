De erfenis van Lionel Messi: de beste, meest pure voetballer ooit

De weergaloze voetbalcarrière van Lionel Andres Messi werd zondagavond glorieus en definitief bekroond in Doha, op een onvergetelijke voetbalavond in het Lusail-stadion. Maar wat is straks Messi’s nalatenschap voor het voetbal – en voor de wereld daaromheen? Niet alleen is hij de beste, hij is ook de meest pure voetballer aller tijden.