De Louis van Gaal-Barometer: ‘Even lekker samen knuffelen’

De persconferenties van Louis van Gaal zijn vaak onnavolgbaar. De gemoedstoestand van de bondscoach is zelden te peilen. Deze site registreert in Qatar na elk optreden hoe Van Gaal zich aan de wereld toont.

Waar:

In het gigantische perscentrum in Doha, waar de bondscoach na afloop wederom op de foto ging met een journalist. Een Senegalees kreeg tijdens de persconferentie de microfoon, stelde dat hij slechts een groentje in zijn vakgebied was, eigenlijk ook geen vraag had, maar dat hij Van Gaal al jarenlang adoreert. Van Gaal antwoordde dat ze na afloop ‘even lekker samen gingen knuffelen’. En zo geschiedde, alle coronarichtlijnen ten spijt.

Humeur:

Zat Van Gaal er voor de wedstrijd tegen Senegal al lekker in, deze keer leek hij wel jarig. De FIFA vraagt fotografen doorgaans na vijf minuten te stoppen met fotograferen bij persconferenties. Toen dat moment aanbrak, vroeg Van Gaal een Nederlandse fotograaf of hij ‘voldoende had kunnen maken’. De fotograaf pleitte voor wat meer minuten, Van Gaal vroeg het meteen aan iemand van de FIFA en het was geregeld. ,,You are wonderful’’, zei hij tegen de dame van de wereldvoetbalbond.

Nog meer van de vrolijke versie van Van Gaal?

Zeker. Toen Denzel Dumfries, die naast Van Gaal zat, zijn eigen optreden tegen Senegal tegen het licht hield. Van Gaal glunderde en riep hardop: ,,Geweldig hè, dat hij zo zelfkritisch is.’’

Als columnist Willem van Hanegem heeft gekeken, waar zal hij zich dan aan hebben gestoord?

Waarschijnlijk had Van Hanegem vooral instemmend geknikt. Van Gaal zei namelijk wederom dat hij klaar is met politieke vragen: er komt ook geen statement van Oranje meer en over One Love of mensenrechten wenst de bondscoach niet meer te praten. ,,Wij gaan het doel dat wij hier hebben, namelijk wereldkampioen worden, niet laten verpesten door de FIFA of welke organisatie dan ook. Dat Duitsland vast niet verloor van Japan omdat ze wel een statement maakten? Dat is de vraag, of dat echt zo is.’’

En de serieuze noot?

Dat wás de serieuze noot. Maar Van Gaal vulde nog aan op de vraag waarom de mensen in Qatar het WK omarmen, maar in Nederland nog altijd niet: ,,Er is in Nederland een ander beeld gecreëerd dan dat wij hier zien. In Nederland ging het heel lang en nog steeds over mensenrechten. Misschien terecht. Maar ook wel onterecht. Ik denk dat het voldoende is.’’

Nog een uitsmijter?

Van Gaal blijft zijn selectie prijzen. ,,Dit elftal heeft een hoger gemiddelde dan in 2014. En Memphis kan het niveau van Van Persie en Robben aantikken.’’