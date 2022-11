Deze WK-landen spelen de komende dagen nog oefeninterlands

WK-selectie Frankrijk met Mbappé en herstellen­de Benzema naar Qatar voor prolonga­tie wereldti­tel

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft Karim Benzema op de lijst voor het WK voetbal in Qatar gezet. De spits van Real Madrid is echter niet helemaal fit en kwam de laatste weken voor zijn club niet veel in actie. Ook Raphaël Varane (Manchester United) en Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) zitten bij de selectie, hoewel ze evenmin blessurevrij zijn.

10 november