Dreun voor doelman: Louis van Gaal neemt ‘woedende’ Jasper Cillessen niet mee naar WK in Qatar

Van de 39 spelers die Van Gaal opnam in zijn voorselectie, blijven er nu nog vier keepers over. Mark Flekken, Andries Noppert, Justin Bijlow en Remko Pasveer mogen nog altijd hopen op hun eerste WK-deelname. Het is nog niet duidelijk of Van Gaal drie of vier keepers meeneemt. Het grootste deel van de selectie is inmiddels bekend.