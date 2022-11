Ecuador maant in aanloop naar WK-duel met Oranje eigen fans tot rust: ‘Moeten onze emoties beheersen’

De voetbalbond van Ecuador (FEF) roept de supporters van het land op zich in te houden tijdens het duel met het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK in Qatar. De FIFA stelde eerder een onderzoek in naar de spreekkoren van de fans tijdens de wedstrijd met het thuisland (2-0 zege) en de bond vreest voor boetes.

De fans van Ecuador vroegen in hun liedjes om bier (dat verboden is in het stadion) en richtten vermeend homofobe spreekkoren richting Chili. Dat land probeerde lange tijd om Ecuador van het WK te houden. Volgens de Chilenen stelde Ecuador met Byron Castillo een speler op die niet speelgerechtigd was. Het CAS stelde Ecuador in het gelijk.

,,Ik weet dat er een enorm ongemak is door de Byron Castillo-kwestie en dat mensen erop willen reageren", aldus Michelle Deller, directeur van de FEF. ,,Maar we zijn een vreedzaam volk, we zijn goede mensen. Laten we heel voorzichtig zijn en niet iets doen dat een boete tot gevolg kan hebben. We moeten onze emoties beheersen. Steun Ecuador meer dan ooit, maar zonder iemand aan te vallen.”

Volledig scherm Ecuador heeft flink wat fans meegenomen. © REUTERS

Ecuador kreeg eerder boetes voor een drone die over het veld vloog tijdens een duel met Venezuela en voor een supporter die het veld op kwam tegen Argentinië. En dat is Deller bepaald nog niet vergeten: ,,Dat ging om voor Ecuadoraanse begrippen enorme bedragen. Dus laten we dat nu voorkomen.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nederland en Ecuador staan vrijdagmiddag vanaf 17.00 uur tegenover elkaar.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.