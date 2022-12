Einde WK voor Dusan Tadic en Servië: Zwitserland door na groot spektakelstuk

Voor een ploeg die bekendstaat als oerdegelijk en misschien wel saai, maakte Zwitserland vandaag wel heel fraaie doelpunten. Het was, in een vermakelijk rechtstreeks duel om de knock-outfase, genoeg om het Servië van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic naar huis te sturen: 3-2.

De neutrale status die Zwitserland op het wereldtoneel heeft, vertaalt zich in het voetbal naar degelijkheid. Een elftal zonder echt grote sterren, vaak zonder sprankelend voetbal, maar tegelijkertijd is dit nu al het derde WK op rij dat Zwitserland de groepsfase overleeft.

En de manier waarop dat vandaag werd bewerkstelligd, in een rechtstreeks duel met Servië om de tweede plek achter Brazilië, was bijna niet-Zwitsers te noemen. Vlak voor rust keek Zwitserland nog tegen een achterstand aan, maar de twee doelpunten van Breel Embolo in de 44ste minuut en van Remo Freuler vlak na de pauze vielen beiden na oogstrelende aanvallen.

Die tik van Freuler kwam Servië niet meer te boven, in een wedstrijd vol verhalen. Wat te denken van de Zwitser Xherdan Shaqiri, die net als vier jaar geleden op het WK tegen Servië scoorde? Destijds deed hij met zijn handen een vogel na, wat een verwijzing zou kunnen zijn naar de adelaar in de vlag van Albanië.

Shaqiri heeft Kosovaars-Albanese roots en de verhoudingen tussen die landen en Servië liggen gevoelig. Ook vandaag werd hij massaal uitgefloten door Servische fans en provoceerde hij die supporters met een handgebaartje en het wijzen naar zijn shirtbedrukking na zijn doelpunt. Het vogelgebaar liet hij ditmaal achterwege.

Servië nam een paar minuten sportief revanche door een rake kopbal van Aleksandar Mitrovic. Voor de spits van Fulham was het alweer zijn 52ste interlanddoelpunt en zijn 38ste treffer in 46 optredens voor club en land dit kalenderjaar. En een paar minuten scoorde ook nog Dusan Vlahovic, die voor vandaag pas 24 minuten had gespeeld op het WK.

En daar ligt ook een bijzonder verhaal aan ten grondslag. Er gaat een hardnekkig gerucht dat hij iets zou hebben met de vrouw van tweede doelman Pedrag Rajkovic, alhoewel hij die verhalen ontkende op een persconferentie. Hij noemde het ‘cowboyverhalen’. Dat hij in de eerste twee groepswedstrijden werd gepasseerd, had volgens Vlahovic met zijn fitheid te maken. Vandaag had hij dan toch een basisplaats en maakte hij de 2-1 voor Servië, dat moest winnen van Zwitserland om de achtste finales te halen.

Hij vierde zijn treffer met een vingertje voor zijn mond na de ‘cowboyverhalen’. Vlahovic gaf Servië hoop op de knock-outfase, maar dat was allemaal buiten die twee schitterende aanvallen van Zwitserland gerekend. Het is weliswaar vaak oerdegelijk, maar de Zwitsers staan toch maar mooi voor het derde WK op rij in de achtste finales. En nog bijna als groepswinnaar ook, na de 1-0-nederlaag van Brazilië tegen Kameroen, maar het doelsaldo is daarvoor net niet toereikend. En dus wachten komende donderdag Cristiano Ronaldo en Portugal.

