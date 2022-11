Engeland wint burenruzie van Wales en gaat als groepswinnaar verder op WK

Engeland heeft zich overtuigend bij de laatste zestien van het WK geschoten. In een confrontatie met Wales was de productieve ploeg van Gareth Southgate drie keer trefzeker, via twee goals van Marcus Rashford en eentje van Phil Foden.

De Engelsen draaiden een stuk beter dan afgelopen weekend tegen de Verenigde Staten (0-0) en sloegen kort na rust meedogenloos toe. Daarna waren er genoeg kansen om de score een stuk groter te maken, maar stokte de teller bij 3-0.

Vlak voor de thee was er al een waar stukje samba-spektakel te zien bij Engeland, met Jude Bellingham en Phil Foden in een hoofdrol. Na een paar hakjes tussen de Britten kreeg Foden de bal niet in het doel. In extremis was er ook voor Wales via Joe Allen nog een mooie schietkans, maar hij knalde net over. De 32-jarige middenvelder van Swansea City kampte lang met een spierblessure en miste de scherpte.

Rashford was voor rust al een keer dicht bij een goal, maar stuitte toen op keeper Danny Ward van Leicester City. Na rust verschalkte hij de goalie wel, met een vrije trap van een meter of twintig. De bal leek houdbaar, maar de opgetrokken muur ontnam Ward deels het zicht en Rashford kon mede daardoor zijn feestje vieren.

Volledig scherm Marcus Rashford wordt na zijn goals geknuffeld door bondscoach Gareth Southgate. © AFP

Een minuut later lag de bal er opnieuw in, omdat Harry Kane goed profiteerde van gepruts in de opbouw bij Wales. Hij bediende de 22-jarige Foden, die vorige week tijdens de oorwassing (6-2) van Iran nog niet had gescoord. Nu lukte dat wel en daarmee onderstreepte de spits van Manchester City hoeveel scorend vermogen er in zijn ploeg zit. Engeland is absoluut een van de outsiders om ver te komen in het toernooi.

Voor Rashford was de koek nog niet op, want hij kon ook nog de derde treffer van Engeland op zijn naam brengen en is daarmee mede-topscorer van het WK. Wales probeerde met de moed der wanhoop nog iets te forceren, maar moest genoegen nemen met de laatste plek in de poule. Wat de ‘Welshmen’ lieten zien, viel dit toernooi niet mee. Alleen tegen Amerika wist Wales een puntje uit het vuur te slepen, dankzij een door Gareth Bale benutte penalty.

