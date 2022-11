Euforisch, teleurgesteld en uitgerust: Oranje-spelers melden zich met gemengde gevoelens in Zeist

De internationals van het Nederlands elftal hebben afgelopen weekend de eerste seizoenshelft met hun clubs afgesloten. Over een week begint Oranje al aan het WK in Qatar. De een pakte zijn koffers met een lach op zijn gezicht, de ander nam afscheid in mineur. Deze site maakt een rondje langs de competities om te kijken wat de 26 spelers afgelopen weekend hebben gedaan.

Doelman Justin Bijlow beleefde een prettig einde van de eerste seizoenshelft. Hoewel hij in de stadsderby tegen Excelsior al vroeg werd gepasseerd, won Feyenoord met 5-1. Daardoor stegen de Rotterdammers naar de koppositie in de eredivisie. Remko Pasveer eindigde met Ajax in mineur. De 39-jarige keeper moest driemaal vissen en verspeelde dure punten tegen FC Emmen (3-3). Andries Noppert mocht juist juichen met SC Heerenveen: hij won de Friese derby tegen SC Cambuur met 2-1. Noppert is op Lars Unnerstall van FC Twente na de minst gepasseerde keeper van de Nederlandse velden.

De Ajacieden Jurriën Timber, Kenneth Taylor, Daley Blind, Steven Berghuis, Davy Klaassen en Steven Bergwijn hopen de zure nasmaak van de eredivisie-teleurstelling bij Oranje weg te spoelen, net als de internationals van PSV. Cody Gakpo, Luuk de Jong en Xavi Simons verspeelden de koppositie door met 0-1 onderuit te gaan tegen AZ. Van alle internationals van de Nederlandse topclubs haden alleen Blind en Klaassen geen basisplaats.

Volledig scherm Matthijs de Ligt. © AP Matthijs de Ligt kreeg bij Bayern München de kans om ritme op te doen. Na weken blessureleed mocht de verdediger in de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen Schalke 04 een halfuur invallen. Het was zijn eerste duel in weken. In de Bundesliga had Jeremie Frimpong opnieuw een basisplaats. De rechtsback sloot de eerste seizoenshelft met Bayer Leverkusen prima af, door VfB Stuttgart met 2-0 te verslaan.

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk tankte vertrouwen met Liverpool, door voor de vierde wedstrijd op rij als winnaar van het veld te stappen. De verdediger versloeg zijn oude club Southampton met 3-1 en deed negentig minuten mee. Tyrell Malacia kreeg bij Manchester United de kans als rechtsback en deed dat naar behoren. Mede dankzij de oud-Feyenoorder won de club van Erik ten Hag op de valreep van Fulham (1-2).

In een Nederlands onderonsje in België stond Noa Lang bij Club Brugge in de basis in de topper tegen het Antwerp van Vincent Janssen. Het duel eindigde in 2-2. Janssen maakte uit een strafschop gelijk. Ook Lang kwam op het scoreformulier. Hij veranderde een schot van richting en verdubbelde daarmee de voorsprong van zijn ploeg.

Blessure Dumfries

Ook het duel tussen Atalanta en Inter (2-3) had een fraai Oranje-tintje. Teun Koopmeiners, die de hele wedstrijd speelde, stond oog in oog met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Laatstgenoemde moest met een knieblessure naar de kant, maar Italiaanse media wisten te melden dat de blessure van de rechtsback meevalt. Marten de Roon zat vanwege blessureleed niet bij de selectie. Hij moet zich in Zeist en Qatar gaan klaarstomen voor het WK.

Nathan Aké, die dit weekend vader werd en daarom niet bij de selectie van Manchester City zat, zag zijn ploeg verder achterop raken in de Engelse titelstrijd na een 1-2 nederlaag tegen Brentford. Ook de ‘Spaanse’ internationals Frenkie de Jong en Memphis Depay genoten van een vrij weekend. In La Liga werd de laatste speelronde afgelopen week doordeweeks afgewerkt. Wout Weghorst hoefde eveneens niet meer in actie te komen met Besiktas.

Het Nederlands elftal begint volgende week aan het WK met een wedstrijd tegen Senegal. Oranje zit in een poule met de Afrikaanse kampioen, Ecuador en gastland Qatar.

