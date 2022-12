Franse bond dient protest in bij FIFA na afgekeurde goal tegen Tunesië, tv-kijkers missen ontknoping

Frankrijk was voor het duel tegen Tunesië al zo goed als zeker van groepswinst in poule D en dus stuurde bondscoach Didier Deschamps een veredeld B-team het veld in tegen Tunesië. Geen Kylian Mbappé, Antoine Griezmann of Olivier Giroud dus aan de aftrap. Toch zal Deschamps er niet op gerekend hebben dat zijn ploeg na bijna een uur op achterstand zou komen. Khazri bracht de Tunesiërs in extase.

Deschamps wilde de nederlaag koste wat het kost vermijden en bracht Mbappé, Dembélé en Griezmann alsnog als invallers. Dat leek lange tijd niets op te leveren, tot Griezmann diep in de toegevoegde tijd de gelijkmaker binnenschoot voor ‘Les Bleus’. Voor scheidsrechter Conger het sein om de wedstrijd meteen af te fluiten. Voor TF1 reden om de uitzending meteen af te breken en over te gaan naar het nieuws.

Dat bleek echter iets te voorbarig, want er kwam nog een VAR-check in het Education City Stadium. Op de beelden was te zien hoe Griezmann voorafgaand aan het doelpunt duidelijk buitenspel stond. Conger kon dus niet anders dan het doelpunt enkele minuten ná het laatste fluitsignaal toch nog af te keuren. En zo eindigde de wedstrijd alsnog in een 1-0-nederlaag voor de Fransen, al hadden de kijkers van TF1 dat dus niet gezien. Een enorme blunder, waarvoor de tv-zender zich ook verontschuldigde. ,,Het spijt ons zeer voor diegenen die het moment niet live hebben kunnen beleven”, klonk het in een korte mededeling.

Franse bond dient klacht in bij FIFA

Niet alleen de tv-zender, maar ook de Franse voetbalbond (FFF) was onaangenaam verrast door de wel hele late beslissing van de scheidsrechter. Er is zelfs een protest ingediend bij de FIFA omdat de leidsman buiten zijn boekje zou zijn gegaan.

In de klacht richting de wereldvoetbalbond meldt de FFF dat de VAR pas na het einde van de wedstrijd werd gebruikt, wat volgens hen in strijd zou zijn met het protocol voor het gebruik van de technologie.

Indien het resultaat van de wedstrijd wordt teruggezet naar een gelijkspel heeft dat overigens geen grote gevolgen voor de stand. Frankrijk was immers al zeker van een plek in de achtste finales. Tunesië had bij winst of gelijkspel niet genoeg om de achtste finales te bereiken.

