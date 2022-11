Gefrustreerde Kevin De Bruyne in verwarring door Man of the Match-award: ‘Waarom ik?’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het zorgde vooral bij De Bruyne voor veel frustraties. Hij vierde de treffer van Batshuayi niet mee en kreeg het zelfs aan de stok met Toby Alderweireld. ,,Ik vond dat we te veel de lange bal speelden, je moet korte combinaties spelen om uit de pressing geraken", aldus De Bruyne. ,,Het was een tactisch geschil. Dat gebeurt wel eens tijdens de wedstrijd. Daar blijft niets van hangen.” Dat vond ook Alderweireld. ,,Het ging over voetbalzaken”, legde de oud-Ajacied uit. ,,We zijn geen koorknapen die hier komen voetballen. We zijn hier allebei om te laten zien dat we ermee bezig zijn. Soms kunnen de emoties hoog oplopen. Nu staan er hier natuurlijk honderd camera’s op, maar dit gebeurt wel vaker.”