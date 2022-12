Gianni Infantino verdedigt verbod op OneLove-band en spreekt niet over honderden maar vier doden

Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA staat achter het verbod op de zogenoemde OneLove-aanvoerdersband tijdens wedstrijden op het WK voetbal in Qatar. ‘Er zijn 211 landen met andere regimes en gevoelens bij ons aangesloten. We moeten bijeen blijven en respectvol voor elkaar zijn.’

Volgens Infantino is er in het voetbal niet veel ruimte voor politieke statements. ,,Veel mensen hebben verschillende meningen”, zei hij. ,,Maar we willen ook het voetbal beschermen. Het gaat om 211 voetbalteams met hun fans. Niet om 211 landen met verschillende regimes, of geloven of overtuigingen. Natuurlijk geven wij als FIFA ook om mensenrechten. Maar laten we ook genieten van de wedstrijden van 90 of soms 120 minuten. Zonder andere emoties. Zonder even aan andere dingen te denken.”

Aanvoerder Virgil van Dijk van het Nederlands elftal en zijn collega’s van Duitsland, Engeland, Wales, België, Zwitserland en Denemarken waren tijdens het WK in Qatar van plan om de speciale band te dragen ter bevordering van inclusie. De FIFA liet echter vlak voor de openingswedstrijd weten dat er dan gele kaarten zouden volgen, waarna de nationale bonden besloten om het plan te laten varen.

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB reageerde teleurgesteld op het verbod van de FIFA. ,,Ongelooflijk om dit van de bestuurskamer naar het veld te brengen”, zei hij. ,,Maar we moeten het accepteren. We willen niet dat Van Dijk met een gele kaart aan een wedstrijd begint. Maar dit is heel kwalijk. Natuurlijk gaan we hier in de toekomst over in gesprek.”

De leiding van de KNVB droeg tijdens de wedstrijden van Oranje op het WK een OneLove-speldje in de stadions. Dat deed sportminister Conny Helder ook toen ze de laatste groepswedstrijd van Nederland tegen Qatar bezocht.

Niet honderden maar vier doden

Infantino blijft erbij dat er tijdens de bouw van WK-stadions in Qatar vier doden zijn gevallen. Drie arbeidsmigranten overleden in de aanloop naar de mondiale eindronde tijdens werkzaamheden aan een van de acht voetbaltheaters. Een Filipijnse arbeider overleed bij reparatiewerkzaamheden tijdens het WK.

Infantino vertelde begin dit jaar voor het eerst dat er volgens hem drie doden waren gevallen bij de bouw van WK-stadions. Hassan Al-Thawadi, het hoofd van de Qatarese WK-organisatie, vertelde eind vorige maand dat volgens hem honderden arbeidsmigranten zijn overleden in de aanloop naar de mondiale eindronde. ,,De schatting is rond de 400, tussen de 400 en 500. Ik heb het exacte aantal niet”, zei hij in gesprek met Piers Morgan van de Britse zender Talk TV.

,,Laat ik voorop stellen dat iedere dode er een te veel is”, zei Infantino vrijdag tijdens een persconferentie in Doha. ,,Maar als het om cijfers gaat, dan moet je die juist interpreteren. Drie arbeidsmigranten, en nu dus helaas vier, zijn overleden tijdens werkzaamheden aan WK-stadions. De andere cijfers gaan over het aantal doden dat na de toewijzing van het WK in 2010 door allerlei oorzaken zijn gevallen.”

