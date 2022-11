Hakim Ziyech en Marokko houden vicewereldkampioen Kroatië in bedwang, Noussair Mazraoui uitgevallen

Vier jaar geleden eindigde op het WK slechts één wedstrijd in 0-0. Na Marokko – Kroatië staat de teller in Qatar op de vierde wedstrijddag al op drie. Marokko koestert het punt tegen de vicewereldkampioen, maar zag oud-Ajacied Noussair Mazraoui met een brancard van het veld gedragen worden.

Door Tim Reedijk



Nu Hakim Ziyech en Mazraoui weer volwaardige internationals zijn – de nieuwe bondscoach Walid Regragui haalde de banden weer aan – is Marokko ontzettend ambitieus op dit WK. Maar één keer in de vijf deelnames van het land aan een WK overleefde het de groepsfase, in 1986. Nu moet het een poule met vicewereldkampioen Kroatië, de nummer twee van de FIFA-wereldranglijst (België) en Canada zien te overleven.

Met ex-eredivisiespelers Ziyech, Mazraoui en Sofyan Amrabat aan de aftrap begon Marokko slordig aan de wedstrijd. Amrabat maakte als stofzuiger de meeste indruk in een eerste helft met maar één schot op doel, waar Yassine Bounou knap redding bracht.

Blessure Noussair Mazraoui

Marokko werd na rust wat gevaarlijker, zag een vlammend schot van Paris Saint-Germain-ster Achraf Hakimi gekeerd worden, maar maakte nooit aanspraak op meer dan een punt tegen de Kroaten. Na een uur viel Mazraoui geblesseerd uit met pijn aan zijn heup na een ogenschijnlijk onschuldige kopbal.

Volledig scherm Het moment waarop Noussair Mazraoui zich blesseert aan zijn heup. © BELGA

Aan Kroatische zijde was Luka Modric weer de best voetballende man. Waar Cristiano Ronaldo en Lionel Messi op zoek zijn naar een laatste huzarenstukje, geldt dat ook voor de 37-jarige spelverdeler van Real Madrid die is begonnen aan zijn vierde WK.

Vier jaar geleden verloren Modric en Kroatië de finale van Frankrijk (4-2) en op basis van de openingswedstrijd is het moeilijk voor te stellen dat het land weer zulke hoge ogen kan gooien. Tegelijkertijd koestert Marokko, met een nagenoeg onzichtbare Ziyech, het verdiende punt in een matige wedstrijd tegen het hoger aangeschreven Kroatië.

Volledig scherm Luka Modric, de beste man bij Kroatië. © REUTERS

Derde doelpuntloze gelijkspel dit WK

Vanavond speelt België tegen Canada (20.00 uur) en het is te hopen dat die wedstrijd wat meer spektakel oplevert dan de openingswedstrijd van de poule, met alweer de derde 0-0 van dit WK na Denemarken – Tunesië en Mexico – Polen gisteren.

Ter illustratie, in 2018 eindigde maar één wedstrijd in het hele toernooi in een doelpuntloos gelijkspel. Het maakte de sfeer onder de massaal aanwezige Marokkanen op de tribunes in Qatar er niet minder op: een punt tegen de vice-wereldkampioen is ronduit bemoedigend.

